Ермошина: кандидаты в депутаты местных Советов помолодели и прибавили в уровне образования

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За годы избирательных кампаний кандидаты в депутаты местных Советов помолодели и прибавили в уровне образования, сообщила сегодня председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА, отвечая на вопрос о том, как изменился портрет потенциальных кандидатов.

"Они, во-первых, помолодели, во-вторых, прибавили в уровне образования, особенно для городов, даже для сельских Советов, если они пригородные. Это, в общем-то, сельсоветы Минского района, где живут горожане, которые построили загородные дома и являются уже жителями сельских Советов, хотя на самом деле, по сути, это горожане", - отметила Лидия Ермошина.

По ее словам, современные кандидаты в депутаты - это совершенно другие люди, которые умеют отстаивать свои интересы и зачастую щеголяют своей правовой грамотностью по принципу "я юрист, и что вы мне тут говорите такое?". "Хотя у каждой отрасли законодательства есть свои специалисты, есть правила применения, и, естественно, только Центральная комиссия обладает правом разъяснения закона. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, разумеется, портрет кандидатов изменился, это уже гораздо более гламурные, наверное, теперь у нас кандидаты во многом", - считает председатель Центральной комиссии.

Местные выборы пройдут в Беларуси 18 февраля, проголосовать досрочно можно будет с 13 по 17 февраля. По итогам выдвижения на 18 тыс. 111 депутатских мандатов претендовали более 22,7 тыс. человек. В качестве кандидатов из них зарегистрированы 22 тыс. 278. Однако не исключено, что ближе к дате выборов эта цифра может уменьшиться.-0-

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