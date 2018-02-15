Ермошина: количество молодежи среди кандидатов в депутаты местных советов в крупных городах растет

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество молодежи среди кандидатов в депутаты местных Советов в Минске и областных центрах растет. Об этом заявила сегодня журналистам председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина перед началом "Открытого диалога" в Академии управления при Президенте, передает корреспондент БЕЛТА.

"Количество кандидатов от молодежи по разному уровню советов совершенно различное. Если говорить о Минске, то на этих выборах молодежи много. Если взять областные центры, то там тоже немало. Если сельская местность, то там, к сожалению, молодежи совсем немного. В общем процентом соотношении число молодых кандидатов падает. Но давайте не будем забывать, что более 13 тыс. - кандидаты в депутаты сельских советов. Они и дают невысокий процент участия молодежи в выборах. Хотя, на самом деле, если говорить о крупных городах, то здесь процент участия молодежи растет", - отметила Лидия Ермошина.

Она подчеркнула важность участия молодежи в выборах как в качестве кандидатов, так и избирателей. "Ответственность формируется с самых ранних пор. Участие в выборах - это прежде всего показатель ответственности перед обществом и государством и собственной зрелости", - сказала Лидия Ермошина.

Также председатель ЦИК подробнее рассказала о выборе кандидата, за которого отдала свой голос: "Появились комментарии, обсуждают мои слова, что я проголосовала за того, кто положил буклет в мой почтовый ящик. Мол, как простой смертный мог попасть в "Дрозды". Объясняю: мой дом находится на открытой территории, поэтому опустить в почтовый ящик листовку могу любой, если бы пожелал. Просто напросто не все кандидаты в депутаты пожелали создать свои собственные избирательные фонды и изготовить печатную продукцию. Человек, который сделал печатную продукцию, демонстрирует серьезное отношение и к выборам, и к своему избранию".

Ермошина проголосовала досрочно на выборах в Мингорсовет Говоря о выбранной кандидатуре, Лидия Ермошина подчеркнула, что внимательно рассматривала личность каждого. "Проголосовала за того, кто единственный бросил мне листовку в почтовый ящик.

Темой "Открытого диалога" в Академии управления стала "Молодежь и выборы: формула ответственности". Председатель ЦИК Лидия Ермошина, руководство и студенты вуза обсудили готовность к выборам в местные Советы депутатов 28 созыва.

Проект БРСМ "Открытый диалог" стартовал как широкая дискуссионная площадка, давшая возможность молодежи Беларуси поднимать самые острые проблемы и задавать волнующие вопросы представителям органов власти, политикам, предпринимателям, общественным деятелям.-0-