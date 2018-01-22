Ермошина на местных выборах-2018 проголосует досрочно

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина на выборах в местные Советы депутатов 28-го созыва собирается отдать свой голос досрочно. Об этом она рассказала сегодня во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"Я, конечно, буду голосовать досрочно, в силу того, что, во-первых, в день выборов у меня для этого нет просто временной возможности. Во-вторых, мое появление на избирательном участке уже вносит какой-то определенный беспорядок на участке, потому что и комиссии задействованы, и СМИ тут же появляются. Это будет просто мешать другим избирателям", - пояснила Лидия Ермошина. В целом, по ее мнению, в период досрочного голосования людей на участках намного меньше, обстановка спокойнее, так что присутствие председателя ЦИК "ничем не мешает избирательному процессу и голосованию других избирателей".

Лидия Ермошина призналась, что положительно относится к возможности электората прийти на участок заблаговременно, а также считает, что такая форма голосования очень удобна как для занятых работающих людей, так и для пенсионеров. Кроме того, правом досрочного голосования пользуются иногородние студенты и граждане, которые в силу каких-то причин не могут находиться в стране в основной день выборов. "Это дополнительная гарантия для реализации избирательных прав граждан", - убеждена председатель ЦИК.

Она также обратила внимание, что БДИПЧ ОБСЕ не имеет возражений против сохранения в Беларуси досрочного голосования. "Это постоянно подчеркивается, даже в их предложениях нет никаких требований либо рекомендаций отказаться от этого института, просто они говорят, что, поскольку у тех или иных политических сил есть сомнения, то увеличьте гарантии - еще какие-то дополнительные гарантии дайте этому институту, чтобы он вызывал больше доверия", - добавила руководитель Центризбиркома.

Местные выборы пройдут в Беларуси 18 февраля, отдать голос заблаговременно можно будет с 13 по 17 февраля.-0-

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