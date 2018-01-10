Ермошина напомнила о недопустимости использования денег из-за границы во время выборов

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина сегодня в эфире программы "Актуальный микрофон" Первого национального канала Белорусского радио напомнила о недопустимости использования материальной помощи из-за границы во время кампании по выборам депутатов местных Советов, сообщает БЕЛТА.

Лидия Ермошина уточнила, что речь идет о материальной помощи, полученной из-за границы, для выдвижения кандидатами в депутаты или их избрания. "То есть если за рубежом, например, печатаются рекламные буклеты для данного кандидата, либо иностранная организация ему дает деньги на оплату работы членов инициативной группы", - пояснила она.

На нужды кампании должны использоваться денежные средства собственных избирательных фондов кандидатов. Фонды формируются в следующих размерах: для кандидатов в депутаты областных, Минского городского Советов - до 30 базовых величин; для кандидатов в депутаты других Советов - до 10 базовых величин. Фонд может формироваться за счет собственных средств кандидата, за счет добровольных пожертвований граждан Беларуси и России (если они постоянно проживают на территории Беларуси). При этом размер пожертвования гражданина не может превышать 2 БВ. Еще один источник поступления - добровольные пожертвования юридических лиц (не может превышать 5 БВ).

Агитация на местных выборах начинается сразу после регистрации. Для этого кандидаты вправе использовать СМИ, изготавливать и распространять печатные материалы, проводить массовые мероприятия в уведомительном порядке (собрания, митинги, пикетирование), встречаться с избирателями. Помощь в этом кандидатам могут оказывать их доверенные лица (до пяти у каждого).

Кроме того, за счет бюджетных средств окружными и территориальными избиркомами изготавливаются общие плакаты с биографическими данными кандидатов, а избирателям направляются специальные информационные материалы.

Кандидаты вправе на безвозмездной основе воспользоваться предоставленными помещениями для встреч с избирателями. Кандидаты в депутаты областных, Минского городского, районных, городских (городов областного подчинения) Советов депутатов имеют возможность бесплатно выступить по государственному радио.

При желании участники политической кампании могут продвигать себя и в социальных сетях, однако этот вопрос белорусским законодательством не регулируется, сказала Лидия Ермошина.

Она также отметила, что граждане могут заранее проверить наличие собственных данных в списке избирателей. Для этого с 2 февраля (на участках для голосования, образованных в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медпомощь в стационарных условиях, - с 15 февраля) можно обратиться в участковый избирком по месту регистрации и уточнить этот вопрос.

Выборы депутатов местных Советов 28-го созыва пройдут в Беларуси 18 февраля, будет распределено в общей сложности немногим более 18 тыс. мандатов. Голосование в основной день будет организовано с 8.00 до 20.00. Бюллетень выдается избирателю, включенному в список, при предъявлении паспорта гражданина Республики Беларусь либо одного из документов, которые выданы уполномоченными госорганами и организациями страны. Это военный билет (для военнослужащих срочной службы), служебное удостоверение работника госоргана, водительское удостоверение, пенсионное удостоверение или удостоверение инвалида (при наличии в них фотографии), студенческий билет, справка органов внутренних дел (для граждан, утративших паспорт), вид на жительство (для граждан России, постоянно проживающих в Беларуси).

Если избиратель по состоянию здоровья или другим уважительным причинам не сможет в день выборов прийти на участок, он вправе письменно или устно обратиться в участковую комиссию с просьбой организовать голосование на дому. Отдать свой голос досрочно можно будет с 13 по 17 февраля (с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00). Агитация в период досрочного голосования разрешается, но в основной день выборов она запрещена.-0-