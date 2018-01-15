Ермошина о местных Советах, парламентских фракциях и сборе подписей на выборах

До местных выборов в Беларуси осталось немногим более месяца. Пакеты документов будущие кандидаты сдали на проверку, и в скором времени те из них, кто сумеет получить регистрацию, смогут приступить к агитации за свое избрание в местные Советы депутатов. О том, как проходит нынешняя политическая кампания, а также о возможных изменениях к президентской кампании 2020 года и переходе к смешанной системе на выборах в парламент, в интервью БЕЛТА рассказала председатель ЦИК Лидия Ермошина.

- Лидия Михайловна, после регистрации претендентов на мандаты в местные Советы, после получения ими удостоверений, мы вступим в наиболее интересный период - агитации. Напомните, что можно делать кандидатам в депутаты, агитируя за свое избрание, чтобы не преступить закон?

- Мы не даем кандидатам денег на листовки, каждый из них вправе создать собственный избирательный фонд, размер которого варьируется от 10 до 30 базовых величин в зависимости от уровня Совета, в который он выдвинулся. Если мы возьмем выборы 2014 года, личные фонды тогда создали только 3,8% кандидатов. Цифры такие маленькие из-за того, что на селе их редко кто создает, активнее это происходит в городах. Поэтому и на нынешних местных выборах агитация в основном будет осуществляться на собраниях и митингах. По регионам исполкомы уже приняли решения, где на открытом воздухе отведены места для встреч с избирателями. Действует упрощенный заявительный принцип, то есть за два дня кандидат либо его доверенное лицо подают заявление в исполком и просто ставят в известность, где и когда состоится встреча. Кроме того, отведены места для встреч кандидатов с избирателями в закрытых помещениях. Дальше остальных в этом плане, кстати, продвинулся город Минск, который в перечне этих мест обозначил, где уже обеспечена безбарьерная среда для инвалидов.

Во время агитации, которая продлится по 17 февраля включительно, у кандидатов будет возможность раздавать во время пикетов печатную продукцию. Единственное - такая продукция должна быть изготовлена легальным способом, то есть за счет средств избирательного фонда, и на ней должны быть обязательно проставлены все выходные данные. В Центризбирком обращались с вопросом, можно ли самостоятельно, за свой счет, изготовить листовки и плакаты и распространять их. Сразу могу сказать, что нет, потому что лицо, которое действует по договору, обязательно размещает сведения - свидетельство о регистрации, тираж выпущенных листовок, и эту информацию всегда можно проверить. В остальных случаях мы не можем быть уверены, что эти листовки изготовлены именно дома и не привезены из других стран. Финансирование выборов из-за границы у нас запрещено.

- Вы упомянули избирательные фонды кандидатов в депутаты. Когда можно их открывать и по какой базовой величине они рассчитываются - по старой (Br23) или по новой (Br24,5)?

- Фонды можно будет создавать сразу после регистрации. Открывать счет нужно в отделении Беларусбанка. На сайте Беларусбанка есть перечень, в каких именно отделениях (не во всех) это можно сделать. Сведения об открытии счета будут направлены в соответствующие избирательные комиссии, а избирательные комиссии, в свою очередь, обязаны эту информацию размещать в СМИ и у себя на сайте - об этом счете, о его реквизитах, чтобы граждане могли перечислять деньги на нужды избирательной кампании конкретного кандидата, если, конечно, пожелают.

С учетом роста базовой величины избирательные фонды кандидатов в депутаты становятся больше. Например, если говорить о кандидате в депутаты Мингорсовета, максимальный избирательный фонд вырос с Br690 до Br735.

- Масштабная политическая кампания, на которой выберут президента, проходит в этом году в России. Планируете ли участвовать в наблюдении за выборами?

- Если будет приглашение, поедем. Предварительно оно уже получено - госпожа Памфилова (председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. - Прим. БЕЛТА), поздравляя меня с Новым годом, сообщила, что соответствующее приглашение будет направлено в ближайшее время. В принципе, поеду не я, надо направлять новичков, поэтому планируется, что в Москву будут направлены секретарь Центральной комиссии вместе с членом комиссии.

Кстати, один из граждан Республики Беларусь, который постоянно пытается участвовать в избирательных кампаниях, особенно президентских, направил Элле Памфиловой по электронной почте письмо, где попросил зарегистрировать его кандидатом в президенты России на основании того, что он гражданин Союзного государства. Мне этот гражданин направил копию своего электронного письма.

- В РФ на президентских выборах выдвижение проходит не так, как у нас. В Беларуси кандидата на высший государственный пост могут выдвинуть только граждане (для этого нужно собрать 100 тыс. подписей), а в РФ выдвинуться можно и от политической партии. Можем ли мы в дальнейшем перенять российский опыт?

- У нас нет еще парламентских фракций. В России (на выборах в Госдуму. - Прим. БЕЛТА) действует смешанная мажоритарно-пропорциональная система, в связи с чем у них формируются парламентские фракции. В белорусском парламенте фракции отсутствуют. Но я не считаю, что парламентская партия должна обладать большими правами, чем непарламентская. Более того, могу сказать, что в нашей стране была вообще очень либеральная норма по Конституции 1994 года - когда депутаты парламента (тогда - Верховного Совета) могли выдвинуть сами, без всякого сбора подписей, кандидата в президенты. Это закончилось полным конфузом, потому что после выдвижения такого кандидата (а им был ныне покойный политик Карпенко) партии просто начали торговаться между собой, а депутаты, которые подписались в поддержку выдвиженца, - плести какие-то интриги. В результате несколько депутатов сняли свои подписи, и у данного претендента их стало меньше, чем нужно. С учетом этой практики в 1996 году, когда в нашей стране менялась Конституция, было принято решение отказаться от этой нормы и уравнять абсолютно всех кандидатов с точки зрения получения поддержки населения. Я все-таки считаю, что не стоит связывать возможность участия в выборах с политическими интригами.

А вообще, если говорить о президентских выборах в Беларуси, тут другое надо менять. В России уменьшилось количество подписей, которые нужно собрать в поддержку выдвижения кандидата на высший государственный пост. У них раньше вообще о миллионах речь шла. Нам тоже нужно уменьшать количество подписей, по крайней мере, доводить хотя бы до одного процента от количества избирателей.

- То есть может быть так, что для выдвижения на президентских выборах нужно будет собрать не 100 тыс. подписей, а меньше?

- Предположим, если исходить из количества избирателей примерно в 7 млн, необходимое количество собранных подписей может доходить до 70 тыс. Я считаю, что барьеры для выдвижения нужно убирать, чтобы было больше зарегистрированных кандидатов и активнее протекала политическая жизнь. Дело в том, что на данный момент без больших денег либо без значительного административного ресурса собрать подписи крайне сложно. Конечно, уже на начальной стадии кандидаты в президенты у нас могут создавать избирательные фонды, но, честно говоря, не так много людей, которые способны их оплатить. Нужно ли настолько коммерциализировать выборы?

- По вашему мнению, достаточно ли в нашем парламенте партийных депутатов?

- Партии в нашей стране не активизируются до тех пор, пока не будет пропорциональной (либо полупропорциональной) избирательной системы. Сейчас партии просто не имеют личной заинтересованности в участии в выборах. Если же мы введем голосование по спискам либо это будет смешанная избирательная система, партийное представительство автоматически увеличится на всех уровнях, в том числе в местных Советах.

- Как скоро мы сделаем такой шаг?

- В этом случае нужно менять Конституцию. Пока все находится на стадии размышлений, никаких конкретных подступов к этому нет.

- Проявляют ли интерес к политической жизни в нашей стране партнеры из Евросоюза, которые традиционно участвуют в наблюдении за выборами?

- Европейские структуры проявляют интерес, и я думаю, он будет усиливаться по мере приближения выборов. Скоро должен посетить с визитом Беларусь специальный представитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Восточной Европе, глава делегации парламента Швеции в ПА ОБСЕ Кент Харстед, на 22 января запланирована наша с ним встреча. В связи с грядущими выборами в местные Советы в Центризбиркоме проходят также встречи с дипломатами, аккредитованными в нашей стране.

Татьяна ПАСТУШЕНКО,

БЕЛТА.-0-