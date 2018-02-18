Ермошина о предварительных итогах: выборы прошли организованно, при высокой явке избирателей

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выборы прошли организованно, при высокой явке избирателей, сообщила журналистам председатель ЦИК Лидия Ермошина, комментируя предварительные итоги голосования, передает корреспондент БЕЛТА.

"Выборы прошли организованно, при высокой явке избирателей. Она была достаточно высокая в период досрочного голосования: 35% - это немало", - сказала Лидия Ермошина.

Что касается сообщений о нарушениях, отметила председатель ЦИК, без этого ни одни выборы не проходят. В частности, в Бобруйске занесли приглашения и листовки избирателям не того избирательного округа. "Потому что округа в общем-то городские небольшие, идут границы по домам, по переулкам. На одной стороне один округ, на другой стороне другой. Пришлось менять", - сказала она.

Предварительные итоги голосования белорусы смогут узнать 19 февраля. "Основные цифры по самым крупным советам, по крайней мере по персоналиям, надеюсь, мы выложим ночью. Уже рано утром журналисты и избиратели смогут их увидеть", - сказала Лидия Ермошина. Речь идет о Минском городском Совете и областных Советах депутатов. Будет также известно, сколько вообще избрано депутатов всех уровней. Позже (потому что их нужно выверить Центральной комиссией) будут представлены подробные таблицы с социальным, образовательным, возрастным, демографическим, гендерным срезом тех, кто выбран депутатами.-0-