Ермошина отметила хорошую работу команд кандидатов в депутаты на местных выборах

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель ЦИК Лидия Ермошина в эфире телеканала "Столичное телевидение" отметила хорошую работу команд кандидатов в депутаты на местных выборах, сообщает БЕЛТА.

"У нас очень хорошо работали органы власти на местах и лучше, чем обычно, - сами команды кандидатов в депутаты. Они проводили гораздо больше агитационных мероприятий, попытались наконец-то освоить избирательные фонды", - сказала Лидия Ермошина.

Избирательные комиссии также сработали хорошо, считает председатель ЦИК. "У нас практически нет жалоб от избирателей, что они не получили информационный материал. Они жаловались на объем этого материала - им хотелось бы больше", - отметила Лидия Ермошина. Но главное, что избиратели были проинформированы, подчеркнула глава Центризбиркома.

Что касается явки, она составила свыше 77%. Участие в голосовании приняли 5 млн 333 тыс. 613 граждан, внесенных в списки избирателей. По словам председателя ЦИК, такая активность не является неожиданностью. В Беларуси все выборы проходят при высокой явке избирателей. Это связано, в частности, с хорошей работой СМИ: тема выборов освещалась постоянно, поэтому не было необходимости создавать какие-либо рекламные ролики.

Как сообщалось, в местные Советы избраны 18 110 депутатов. Выборы проходили в 18 111 избирательных округах.-0-