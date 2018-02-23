Ермошина: планируется согласовать следующую избирательную кампанию осенью

23 февраля, Минск /Светлана Савко - БЕЛТА/. Планируется согласовать следующую избирательную кампанию осенью. Об этом сообщила председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

Лидия Ермошина отметила, что пока не знает, какой именно будет следующая избирательная кампания в Беларуси. Решение будут принимать органы, уполномоченные на назначение выборов. "Центральная комиссия готова проводить любую избирательную кампанию, - сказала председатель ЦИК. - Думаю, что осенью согласую с главой государства, по крайней мере, какая следующая избирательная кампания у нас будет".

Председатель ЦИК добавила, что проведение следующей кампании еще не обсуждалось. "Пока об этом рано говорить", - подчеркнула она.

Согласно календарю выборов и референдумов, президентские выборы в 2020 году должны пройти не позднее 20 августа, выборы депутатов Палаты представителей - не позднее 10 сентября, выборы членов Совета Республики - не позднее 11 сентября. В связи с этим председатель Центризбиркома Лидия Ермошина заявляла, что президентские и парламентские выборы в Беларуси в 2020 году совмещаться не будут, и предлагала проводить какую-то избирательную кампанию в ноябре 2019 года.-0-