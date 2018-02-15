Ермошина проголосовала досрочно на выборах в Мингорсовет

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина досрочно проголосовала на выборах кандидатов в депутаты Минского городского Совета депутатов 28-го созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

Говоря о выбранной кандидатуре, Лидия Ермошина отметила, что внимательно рассматривала личность каждого. "Проголосовала за того, кто единственный бросил мне листовку в почтовый ящик. Это, конечно, не обязательное условие, но сам факт говорит о том, что человек работал над своей кампанией", - сказала глава ЦИК. При этом она призналась, что выделить кого-то из кандидатов было непросто - все казались хороши.

Относительно высокую явку на досрочном голосовании Лидия Ермошина объясняет стимулированием в городах со стороны бюджетных организаций, предприятий, учебных заведений. "Речь о призывах и рекомендациях по месту работы, учебы прийти на выборы и проголосовать. Чтобы в выходные дни избиратели были свободны вообще от всяких призывов кроме телевизионных. Главное, чтобы не было угроз, принуждений", - добавила Лидия Ермошина.

Молодым избирателям она посоветовала как минимум просто прийти на участки. "Молодежь у нас, и вообще европейская молодежь, довольно равнодушна к выборам. Поэтому я бы попросила их прийти на избирательный участок, выбрать того, кто им понравился", - сказала глава ЦИК.

Местные выборы пройдут в Беларуси 18 февраля, проголосовать досрочно можно с 13 по 17 февраля. В первый день открылись 5 620 участков, в основной день выборов, 18 февраля, их будет на 250 больше. Проголосовать досрочно можно до 17 февраля с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00.-0-