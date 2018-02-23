Ермошина прокомментировала перспективы изменения избирательного законодательства Беларуси

23 февраля, Минск /Светлана Савко - БЕЛТА/. Председатель ЦИК Лидия Ермошина, отвечая на вопросы журналистов, прокомментировала перспективы изменения избирательного законодательства Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Решение будет приниматься субъектом законодательной инициативы, то есть главой государства или парламентом. "Вполне возможно, что будет. Определенные предложения есть", - сказала Лидия Ермошина.

На данный момент ЦИК не намерен разрабатывать никаких методических разъяснений для избиркомов. "Нужно посмотреть, куда мы двигаемся, будет ли дано задание на изменение избирательного законодательства", - отметила председатель Центризбиркома.

Лидия Ермошина сомневается, что следующие местные выборы, которые состоятся через четыре года, пройдут по тем же правилам. "За этот период изменения в закон будут обязательно внесены", - считает руководитель ЦИК.-0-