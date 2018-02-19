Ермошина считает, что число жалоб от кандидатов в депутаты местных Советов не будет критическим

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина считает, что число жалоб от кандидатов в депутаты местных Советов 28-го созыва не будет критическим. Об этом она заявила сегодня журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в ЦИК поступило 12 обращений по электронной почте. Они не только от кандидатов в депутаты, но и от наблюдателей, избирателей. Лидия Ермошина полагает, что "количество жалоб не будет критическим".

Кандидатам в депутаты она посоветовала обращаться точно по адресу, не нарушая порядка подачи заявлений и жалоб. Так, если речь идет о районных, городских, поселковых, сельских Советах, то обращаться нужно в территориальные комиссии. Если об областных - то в окружные. Претендовавшим на места в Мингорсовет при необходимости нужно обращаться в районные комиссии столицы, их девять.

Лидия Ермошина подвела некоторые предварительные итоги выборов. По уточненным данным, явка избирателей составила 77,23%. Участие в голосовании приняли 5,3 млн человек, из которых 9,9 тыс. были включены в списки непосредственно в день выборов.

Досрочно проголосовали 2,4 млн избирателей. В основной день выборов на участки пришли почти 2,5 млн человек. По месту жительства проголосовали более 429 тыс. избирателей.

В местные Советы в Беларуси избраны 18 110 депутатов, в том числе 57 человек в Мингорсовет, 352 - в областные, 3766 - в районные, 370 и 242 в городские (городов областного и районного подчинения соответственно). Депутатами поселковых Советов избраны 98 человек, сельских - 13 225.

Подвести итоги местных выборов планируется не позднее 23 февраля.-0-