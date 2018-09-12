ЕС готов к переговорам с Беларусью об упрощении визового режима и реадмиссии

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский союз готов к переговорам с Беларусью по соглашениям об упрощении визового режима и реадмиссии. Об этом глава представительства Европейского союза в Беларуси Андреа Викторин заявила сегодня журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.
"Еще не известна дата (переговоры должны пройти в сентябре в Брюсселе. - Прим. БЕЛТА.). Насколько я знаю, мы ждем сейчас ответа от Министерства иностранных дел. Но мы со своей стороны готовы к этим переговорам", - заявила Андреа Викторин.
Переговоры об упрощении визового режима и реадмиссии официально начались в январе 2014 года. Последняя встреча прошла в июне 2017 года в Минске. Когда соглашения будут заключены, они позволят упростить и удешевить процедуры выдачи Европейским союзом краткосрочных виз белорусским гражданам, а также позволят Беларуси лучше обеспечивать реадмиссию своих граждан, не имеющих права находиться на территории ЕС.-0-
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