Еврокомиссар Хан 30 января посетит Беларусь

25 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Европейский комиссар по европейской политике соседства и переговоров о расширении ЕС Йоханнес Хан 30 января с визитом посетит Беларусь. Об этом сообщил сегодня на брифинге начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время визита планируются встречи Йоханнеса Хана с руководством правительства и Министерства иностранных дел Беларуси, во время которых будут обсуждены актуальные вопросы взаимоотношений Беларуси и ЕС, включая перспективы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, взаимодействия в сфере международной технической помощи. Кроме того, речь пойдет об укреплении политического диалога по линии Беларусь - ЕС. По словам Дмитрия Мирончика, предстоит обсудить и другие аспекты взаимоотношений, которые представляют взаимный интерес.-0-