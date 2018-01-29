Еврокомиссар Хан: ЕС и Беларусь значительно расширили свое сотрудничество

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз и Беларусь значительно расширили свое сотрудничество. Об этом накануне своего визита в Минск заявил Европейский комиссар по европейской политике соседства и переговоров о расширении ЕС Йоханнес Хан, сообщили БЕЛТА в представительстве ЕС в Беларуси.

"Со времени моего последнего визита в 2015 году отношения между ЕС и Беларусью развились, и мы значительно расширили свое сотрудничество. Сотрудничество в областях, представляющих общий интерес, было активизировано. ЕС увеличил поддержку мер по развитию регионов и частного сектора, поддержку гражданского общества, а также помощь в сфере энергоэффективности, - сказал Еврокомиссар. - Усилия ЕС и дальше будут концентрироваться на активизации взаимодействия со всеми сегментами белорусского общества. Мой визит будет сосредоточен на отношениях между ЕС и Беларусью, правах человека, а также региональном сотрудничестве и совместно достигнутом прогрессе в реализации документа "20 конкретных задач к 2020 году", которые призваны обеспечить конкретные улучшения в повседневной жизни белорусских граждан".

Как сообщалось, Йоханнес Хан 30 января посетит с визитом Беларусь. Во время визита планируются его встречи на различных уровнях, в том числе с руководством правительства и Министерства иностранных дел Беларуси, во время которых будут обсуждены актуальные вопросы взаимоотношений Беларуси и ЕС. Речь пойдет о перспективах развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, взаимодействии в сфере международной технической помощи. Кроме того, будет обсуждаться укрепление политического диалога по линии Беларусь - ЕС, предстоит обсудить и другие аспекты взаимоотношений, которые представляют взаимный интерес.

По информации представительства ЕС, стороны также обсудят конкретные задачи, согласованные на саммите "Восточного партнерства", и углубление отношений между ЕС и Беларусью. Это будет отражено в новых Приоритетах партнерства между ЕС и Беларусью, которые будут определять дальнейшее сотрудничество в ближайшие годы.-0-