Еврокомиссар Хан: преодоление внешних и внутренних вызовов делает ЕС более сильным и устойчивым

30 января, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Преодоление внешних и внутренних вызовов делает ЕС более сильным и устойчивым. Такое мнение сегодня на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко высказал Еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я признателен за ваши слова и за ваше видение Европы. Вынужден признать, что ЕС в последние несколько лет столкнулся с рядом вызовов. Но у такой структуры, состоящей из 28 стран-членов, всегда есть какие-то проблемы. Иногда они вызваны внутренними процессами, иногда их вызывают внешние события. Конечно, на нас самым серьезным образом повлиял международный финансово-экономический кризис. Но точно так же серьезно на нас повлияла волна миграции. Сверх того, нам приходится заниматься "брекситом" (выход Великобритании из ЕС. - Прим. БЕЛТА). Но, наверное, это одно из качеств структуры, которая базируется на сильном фундаменте, - ЕС из всех подобных ситуаций выходит более сильным и устойчивым", - сказал Йоханнес Хан.

По его словам, все различные события привели к укреплению интеграции внутри ЕС и мобилизовали поддержку населения в отношении союза. "Особенно это верно в контексте "брексита". И тот факт, насколько мы едины на переговорах с Великобританией, насколько мы говорим одним голосом, подтверждает, что даже эти события укрепляют наше внутреннее единство", - подчеркнул Еврокомиссар.

Он отметил, что буквально на днях посещал Всемирный экономический форум в Давосе, где констатировал изменение риторики в отношении Евросоюза: "Два года назад все критиковали Европу и говорили, что, наверное, Европа подошла к своему концу. В прошлом году у всех на устах была тема просто популизма в Европе. А в этом году уже все говорят о том, как Европа успешно справляется с проблемами".

Как сообщалось, Александр Лукашенко на встрече подчеркнул, что Беларусь выступает за сохранение сильного Евросоюза, который является одной из главных опор многополярного мира.-0-