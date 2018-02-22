Европа должна играть бОльшую роль в глобальном плане - Макей

22 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА. Европа должна брать на себя бОльшую ответственность и должна играть бОльшую роль в глобальном плане. Такую точку зрения министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей выразил в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня" , сообщает БЕЛТА.

"Очевидно, что сегодня Европа пребывает в каком-то непонятном состоянии. Она еще не вызрела до окончательной позиции. Она действительно находится в поиске себя, - подчеркнул глава белорусского МИД. - Да, Европа, наверное, изначально задумывалась, как сказал один из ораторов, не в качестве глобальной силы наподобие Соединенных Штатов Америки или других глобальных игроков, а в качестве средства для примирения, так было сказано. Примирения, потому что после войны существовали государства, которые находились по разные стороны баррикад, и надо было что-то предпринять, чтобы объединить Европу. Это и было сделано".

"И Европа, по-моему, до сих пор не осознала до конца, что она должна брать на себя бОльшую ответственность, должна играть бОльшую роль в глобальном плане, - продолжил Владимир Макей. - Об этом, кстати, сказал и министр иностранных дел Германии. И, к сожалению, эта ситуация, когда Европа находится постоянно в каких-то поисках, когда Европу сотрясают свои внутренние проблемы, связанные с "брекситом", с нелегальной миграцией, с рядом других вопросов, приводит к тому, что у Европы нет четкой стратегии, четкого видения того, как должен развиваться Европейский союз на перспективу хотя бы среднесрочную, не говоря уже о долгосрочной стратегии, долгосрочной перспективе. И Зигмар Габриэль, министр иностранных дел Германии, прямо сказал об этом и подчеркнул, что надо учиться в этом плане у Китая, который знает, чего он хочет, и активно продвигает, реализует свои инициативы, задумки, проекты на практике".-0-