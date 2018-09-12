Европейские эксперты обменяются в Минске опытом развития местного самоуправления

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Круглый стол, во время которого европейские эксперты обменяются опытом развития местного самоуправления, пройдет сегодня в Минске, сообщает БЕЛТА.

Во время семинара будут рассмотрены вопросы сближения белорусского законодательства о местном управлении и самоуправлении и положений Европейской Хартии местного самоуправления. Речь также пойдет о совершенствовании системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для местных органов власти. Кроме того, эксперты обсудят перспективы развития ассоциаций местных Советов депутатов. Особое внимание будет уделено укреплению побратимских связей как инструмента развития приграничных территорий.

Организаторами круглого стола выступают Совет Республики и Конгресс местных и региональных властей Совета Европы. В мероприятии примут участие представители конгресса из Франции, Италии, Нидерландов, Греции, Румынии. Возглавит делегацию председатель конгресса Гудрун Мослер-Тернстрем.

Конгресс местных и региональных властей Совета Европы - это консультативный орган Совета Европы, который представляет местные и региональные власти европейских государств. Он состоит из Палаты местных властей и Палаты регионов. Совет по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики Национального собрания Республики Беларусь имеет статус приглашенного наблюдателя в КМРВ. В состав Конгресса входят 324 представителя около 200 тыс. административно-территориальных единиц 47 стран - членов СЕ.-0-