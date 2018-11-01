Филип: сотрудничество Беларуси и Молдовы - это конкретные действия

1 ноября, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларусь и Молдова строят сотрудничество, опираясь на конкретные действия. Об этом заявил сегодня премьер-министр Молдовы Павел Филип на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Когда мы говорим о сотрудничестве между двумя странами, дипломатических, политических отношениях, простой народ смотрит на это, как на какую-то стандартную фразу, которую слышит по телевизору или в пресс-коммюнике. Но мы показали народу конкретные действия", - сказал Павел Филип.

В пример он привел недавнее открытие прямого авиарейса между столицами двух стран. Молдавский премьер стал одним из первых его пассажиров. "Я абсолютно уверен, что он будет загружен. Мы смотрели: и в Кишиневе, и в Минске много хороших стыковок", - заметил он.

В качестве конкретного направления сотрудничества Павел Филип также отметил поставки белорусской техники в Молдову. "Когда смотришь на улицы Кишинева, что ездят белорусские троллейбусы, - вот это конкретные дела, результат хороших отношений между нашими странами", - подчеркнул премьер-министр.

Он добавил, что во время визита в Беларусь встретился с руководством правительства. Стороны обсудили уже реализуемые проекты и наметили новые перспективные сферы сотрудничества. "Есть план действий, следим за каждым конкретным проектом, чтобы они были вовремя исполнены", - отметил Павел Филип.-0-