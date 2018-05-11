Форум о будущем Восточной Европы соберет в Минске экспертов из 40 стран

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный форум экспертной инициативы "Минский диалог" "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех" пройдет в белорусской столице 23-25 мая. В мероприятии примут участие 350 экспертов и официальных лиц из более чем 40 стран, сообщили БЕЛТА организаторы.

На форуме обсудят, перед какими вызовами стоит система международных отношений и что меняющийся мировой порядок означает для Восточной Европы, какие конкретные действия государств позволят сохранить мир и развить сотрудничество между Западом и Востоком, а также другие актуальные вопросы.

"Форум "Минского диалога" станет следующим шагом в развитии инициативы. Он положит начало ежегодному открытому и масштабному диалогу между ведущими экспертами из Восточной Европы, Европейского союза, России, США и Китая. Форум предоставит качественно новую площадку для дискуссий о настоящем и будущем региональной и международной безопасности", - отметили организаторы.-0-