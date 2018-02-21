Форум в Минске по ЦУР призван содействовать укреплению региональной и мировой стабильности - Макей

21 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Форум в Минске по Целям устойчивого развития призван содействовать укреплению региональной и мировой стабильности. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, выступая сегодня на Региональном форуме национальных координаторов по ЦУР стран Европы и Центральной Азии, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава МИД подчеркнул, что белорусская идея провести встречу высоких представителей стран региона, которые организуют работу в сфере устойчивого развития, стала результатом осмысления необходимости создания международного механизма, позволяющего эффективно координировать действия государств на этом направлении.

Как подчеркнул министр, Беларусь никогда не была всего лишь наблюдателем международных усилий в области развития. В свое время белорусская сторона совместно с партнерами разрабатывала концепцию устойчивого развития, наполняла идеями и содержанием Повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года.

В Беларуси первостепенное внимание уделяется социально-экономическим вопросам, которые находятся в Повестке-2030. В частности, правительством принято около 20 государственных программ. В числе приоритетов - занятость населения, строительство жилья в регионах, поддержка наиболее уязвимых слоев населения, охрана окружающей среды. Достигнуты успехи в искоренении нищеты и решении проблем малообеспеченности. Беларусь также одной из первых в регионе присоединилась к Парижскому климатическому соглашению. Беларусь намерена активно развивать электрический транспорт, что позволит существенно улучшить качество воздуха в городах.

Министр иностранных дел выразил убежденность, что в перспективе Беларусь будет активизировать работу по всем направлениям устойчивого развития. -0-

Форум в Минске закладывает основы партнерской платформы нацкоординаторов по ЦУР - Макей "Форум закладывает основы партнерской платформы национальных координаторов по Целям устойчивого развития, - отметил Владимир Макей. - По сути, это начало нового регионального процесса, который направлен на совместную работу по достижению Целей устойчивого развития".

Макей: для реализации Повестки-2030 нужно сплотить страны на совместную работу для преодоления глобальных вызовов Как отметил глава МИД, сами по себе вопросы устойчивого развития имеют безусловную ценность, но их важнейшее предназначение - содействие общественной, региональной и глобальной стабильности, укреплению экономического и политического сотрудничества между государствами.

Первый заместитель Генсекретаря ООН высоко оценивает начало реализации Беларусью ЦУР "Беларусь начала с хорошего уровня - вы реализовали Цели развития тысячелетия. Инициатива, предпринимаемая правительством страны, - это то лидерство, которое нас радует", - сказала Амина Мохаммед.

Контакты, солидарность и доверие между народами - основа достижения ЦУР Контакты, связи, солидарность и доверие между народами - основа достижения ЦУР, заявила сегодня журналистам национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития, заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина

Основные приоритеты развития Беларуси соответствуют целям Повестки-2030 - Щеткина "Очевидно, что стартовые условия для выполнения ЦУР у всех государств разные. Но цели у всех стран общие - обеспечение развития и процветания в условиях необходимости сохранения планеты", - отметила Марианна Щеткина.

Щеткина обозначила важные для Беларуси аспекты международного взаимодействия для достижения ЦУР Беларусь предприняла ряд важных шагов для достижения ЦУР. Правительством одобрена Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития на период до 2030 года. Выстроена национальная архитектура по достижению Целей устойчивого развития.

Викторин отметила высокую мотивацию Беларуси в достижении ЦУР Андреа Викторин также отметила, что в Беларуси реализуется немало проектов при поддержке ЕС, которые также направлены на достижение многих из 17 глобальных целей на региональном и национальном уровнях.

Беларусь при осуществлении ЦУР большое значение придает обеспечению и защите прав детей - Дапкюнас Заместитель главы внешнеполитического ведомства подчеркнул, что представление данного доклада - событие знаковое, символичное не только для Беларуси, но и для всех стран - участниц регионального форума национальных координаторов по целям устойчивого развития в Минске.

Пора от координирующих мероприятий Повестки-2030 переходить к конкретным решениям - мнение "Беларусь начала очень активно исполнение Целей развития. Согласно отчету, который подготовила республика и представила летом прошлого года в Нью-Йорке, уже наработан определенный опыт имплементации ЦУР, - сказал Растислав Врбенски.