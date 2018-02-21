Форум в Минске по ЦУР призван содействовать укреплению региональной и мировой стабильности - Макей

21 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Форум в Минске по Целям устойчивого развития призван содействовать укреплению региональной и мировой стабильности. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, выступая сегодня на Региональном форуме национальных координаторов по ЦУР стран Европы и Центральной Азии, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава МИД подчеркнул, что белорусская идея провести встречу высоких представителей стран региона, которые организуют работу в сфере устойчивого развития, стала результатом осмысления необходимости создания международного механизма, позволяющего эффективно координировать действия государств на этом направлении.
Как подчеркнул министр, Беларусь никогда не была всего лишь наблюдателем международных усилий в области развития. В свое время белорусская сторона совместно с партнерами разрабатывала концепцию устойчивого развития, наполняла идеями и содержанием Повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года.
В Беларуси первостепенное внимание уделяется социально-экономическим вопросам, которые находятся в Повестке-2030. В частности, правительством принято около 20 государственных программ. В числе приоритетов - занятость населения, строительство жилья в регионах, поддержка наиболее уязвимых слоев населения, охрана окружающей среды. Достигнуты успехи в искоренении нищеты и решении проблем малообеспеченности. Беларусь также одной из первых в регионе присоединилась к Парижскому климатическому соглашению. Беларусь намерена активно развивать электрический транспорт, что позволит существенно улучшить качество воздуха в городах.
Министр иностранных дел выразил убежденность, что в перспективе Беларусь будет активизировать работу по всем направлениям устойчивого развития. -0-
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