Форум в Минске станет уникальной возможностью для обмена опытом реализации ЦУР - Амина Мохаммед

20 февраля, Минск /Светлана Савко - БЕЛТА/. Региональный форум национальных координаторов по достижению Целей устойчивого развития станет уникальной возможностью для обмена опытом в этой сфере, заявила сегодня журналистам первый заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед, передает корреспондент БЕЛТА.

Амина Мохаммед отметила, что будет рада воспользоваться уникальной возможностью пообщаться со специалистами самого высокого уровня, которые занимаются реализацией ЦУР. Знаниями, которые ей удастся почерпнуть во время форума в Минске, первый заместитель Генсека ООН намерена поделиться с экспертами из других стран после возвращения в Нью-Йорк. "Если мы коллективно берем на себя обязательства, то нам нужно обеспечивать партнерство и совместно решать проблемы, которые в сегодняшнем мире становятся все более сложными", - подчеркнула она.

Первый заместитель Генерального секретаря ООН обратила внимание, что Региональный форум национальных координаторов в белорусской столице как раз на это и нацелен. "В Минске планируется обсудить не только уже сделанное, но и проблемы, а также выработать пути их решения", - сказала Амина Мохаммед.

Как сообщалось, первый заместитель Генсекретаря ООН прибыла в Беларусь по приглашению национального координатора по достижению ЦУР, вице-спикера Совета Республики Марианны Щеткиной. Во время встречи в июле 2017 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке она предложила Амине Мохаммед принять участие в Региональном форуме национальных координаторов. Он пройдет в Минске 21-22 февраля и соберет делегации более чем из 40 стран. Это высокие должностные лица, представители международных организаций. Участники форума обменяются опытом по достижению Целей устойчивого развития, обсудят проблемные вопросы выполнения Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Такой диалог будет содействовать распространению лучшей мировой практики и инновационных подходов в сфере достижения ЦУР, станет платформой для создания региональной сети национальных координаторов по ЦУР.

Повестку-2030 государства - члены ООН приняли 25 сентября 2015 года. Она включает список из 17 целей, направленных на ликвидацию бедности, борьбу с неравенством и несправедливостью, на решение проблем, связанных с изменением климата. Беларусь уже предприняла ряд важных шагов для достижения ЦУР. Правительством одобрена Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития на период до 2030 года. Выстроена национальная архитектура по достижению Целей устойчивого развития. Работа в сфере достижения ЦУР проводится государством во взаимодействии с бизнес-кругами, гражданским обществом и международными организациями.-0-