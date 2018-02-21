Форум в Минске закладывает основы партнерской платформы нацкоординаторов по ЦУР - Макей

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форум в Минске закладывает основы партнерской платформы национальных координаторов по Целям устойчивого развития. Такое мнение журналистам высказал министр иностранных дел Владимир Макей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Форум закладывает основы партнерской платформы национальных координаторов по Целям устойчивого развития, - отметил Владимир Макей. - По сути, это начало нового регионального процесса, который направлен на совместную работу по достижению Целей устойчивого развития".

Министр подчеркнул, что форум не станет разовым событием. Речь идет о целенаправленной работе Беларуси совместно с партнерами по выстраиванию регионального сотрудничества национальных координаторов по ЦУР. "Форум станет составной частью серии важных мероприятий, которые пройдут в Беларуси в текущем году", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Беларусь стала признанным партнером международного сообщества в области устойчивого развития. Еще до принятия Повестки-2030 страна добилась подтвержденных ООН успехов в достижении Целей развития тысячелетия, напомнил Владимир Макей.

Совместно с международными партнерами Беларусь разработала Цели устойчивого развития. Президент Александр Лукашенко принял участие в саммите ООН в 2015 году, на котором эти Цели были приняты. В своем выступлении на саммите глава государства обозначил неразрывную связь между развитием и обеспечением мира и безопасности. Задачи регионального форума координаторов по ЦУР, который открылся сегодня в Минске, созвучны базовым установкам работы в Беларуси в многосторонних структурах - содействовать объединению международных усилий по наиболее актуальным вопросам повестки дня.

"Нельзя обеспечить благополучное развитие в нестабильном, подверженном хаосу мире, где царит конфронтация и недоверие друг к другу. Эти вопросы однозначно взаимосвязаны. По всему их комплексу Беларусь может и готова предложить свой опыт, возможности и идеи. И Минск всегда готов быть гостеприимным местом международного обсуждения глобальной повестки дня", - резюмировал Владимир Макей.

Региональный форум национальных координаторов в Минске 21-22 февраля собрал делегации из более 40 стран. Это высокие должностные лица, представители международных организаций. Участники форума обмениваются опытом по достижению Целей устойчивого развития, обсуждают проблемные вопросы выполнения Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Такой диалог будет содействовать распространению лучшей мировой практики и инновационных подходов в сфере достижения ЦУР, станет платформой для создания региональной сети национальных координаторов по ЦУР.-0-