ФОТОФАКТ: Парламентская делегация Ирана прибыла с официальным визитом в Беларусь

Парламентская делегация Ирана во главе с председателем Собрания исламского совета Али Лариджани прибыла с официальным визитом в Беларусь. В Национальном аэропорту Минск парламентариев встретили председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Рахманов и заместитель председателя Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Петр Соловьев.

Фото Геннадия Жинкова