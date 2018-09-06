ФОТОФАКТ: Парламентская делегация Ирана прибыла с официальным визитом в Беларусь

Парламентская делегация Ирана во главе с председателем Собрания исламского совета Али Лариджани прибыла с официальным визитом в Беларусь. В Национальном аэропорту Минск парламентариев встретили председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Рахманов и заместитель председателя Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Петр Соловьев.
Фото Геннадия Жинкова
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