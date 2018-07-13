Франция всегда была и остается важным партнером Беларуси в Европе и в мире - Кравченко

13 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Франция всегда была и остается очень важным партнером Беларуси в европейском регионе и в мире. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко сегодня на мероприятии, посвященном национальному празднику Французской Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

Замминистра отметил, что Беларусь и Франция имеют многовековую базу двусторонних отношений, несмотря на то, что история контактов в качестве суверенных государств насчитывает чуть более четверти столетия. Франция всегда присутствовала в Беларуси культурно и цивилизационно, и белорусская сторона в свою очередь внесла важный вклад в культурный расцвет Франции через такие имена, как Шагал, Сутин, Любич, Бакст и другие.

"В январе этого года мы отметили 26-ю годовщину установления дипломатических отношений между Беларусью и Францией. За этот период было немало самых разных, порой непростых моментов, но диалог между нашими странами никогда не прерывался, - сказал Олег Кравченко. - Сегодня мы гордимся тем, что наши двусторонние отношения достигли той степени доверия, которая позволяет вести открытый диалог по всем темам, даже самым сложным. Мы смогли наладить твердые политические и экономические связи. Развивается межмидовский диалог, а также межпарламентский. Действует совместная межправительственная экономическая комиссия, очередное заседание которой запланировано на октябрь. Бизнесмены двух стран активно взаимодействуют во время визитов деловых кругов или совместных форумов".

Замминистра выразил уверенность, что потенциал белорусско-французского взаимодействия далеко не исчерпан. -0-