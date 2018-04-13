Генассамблея ООН по инициативе Беларуси приняла резолюцию о Международной ассоциации постоянных представителей

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная Ассамблея ООН консенсусом приняла инициированную Беларусью резолюцию "Международная ассоциация постоянных представителей при Организации Объединенных Наций", сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

В резолюции признается важная роль ассоциации, а также ее вклад в деятельность ООН и налаживание более тесных межличностных связей и создание атмосферы доверительного и открытого диалога.

Резолюция санкционирует использование ассоциацией своей эмблемы вместе с эмблемой ООН и создание специального раздела на интернет-сайте организации.

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас, являющийся действующим членом ассоциации, отметил своевременность признания этой структуры в ООН, а также ее высокий потенциал по преодолению формализма, присущего взаимодействию государств в рамках Организации Объединенных Наций.

Особая роль Беларуси в продвижении резолюции была подчеркнута председателем ассоциации.

Соавторами резолюции выступили 24 государства: Австралия, Бангладеш, Беларусь, Венгрия, Вьетнам, Гондурас, Индия, Исландия, Кабо-Верде, Казахстан, Катар, Демократическая Республика Конго, Куба, Малайзия, Непал, Нидерланды, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Россия, Саудовская Аравия, Тунис, Туркменистан, Центрально-Африканская Республика и Шри-Ланка.

Международная ассоциация постоянных представителей при ООН была основана в Нью-Йорке в 1988 году. Цели ассоциации - служить форумом между бывшими и действующими постоянными представителями при ООН, поддерживать связь между ними и выступать в качестве координационного центра для их участия в деятельности различных международных институтов и форумов. В настоящее время ее членами являются более 200 бывших и действующих руководителей миссий при ООН. Глава ассоциации - постоянный представитель Гондураса, принимавшего активное участие в продвижении белорусской инициативы.-0-