Генассамблея ООН по инициативе Беларуси приняла резолюцию о Международной ассоциации постоянных представителей

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная Ассамблея ООН консенсусом приняла инициированную Беларусью резолюцию "Международная ассоциация постоянных представителей при Организации Объединенных Наций", сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.
В резолюции признается важная роль ассоциации, а также ее вклад в деятельность ООН и налаживание более тесных межличностных связей и создание атмосферы доверительного и открытого диалога.
Резолюция санкционирует использование ассоциацией своей эмблемы вместе с эмблемой ООН и создание специального раздела на интернет-сайте организации.
Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас, являющийся действующим членом ассоциации, отметил своевременность признания этой структуры в ООН, а также ее высокий потенциал по преодолению формализма, присущего взаимодействию государств в рамках Организации Объединенных Наций.
Особая роль Беларуси в продвижении резолюции была подчеркнута председателем ассоциации.
Соавторами резолюции выступили 24 государства: Австралия, Бангладеш, Беларусь, Венгрия, Вьетнам, Гондурас, Индия, Исландия, Кабо-Верде, Казахстан, Катар, Демократическая Республика Конго, Куба, Малайзия, Непал, Нидерланды, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Россия, Саудовская Аравия, Тунис, Туркменистан, Центрально-Африканская Республика и Шри-Ланка.
Международная ассоциация постоянных представителей при ООН была основана в Нью-Йорке в 1988 году. Цели ассоциации - служить форумом между бывшими и действующими постоянными представителями при ООН, поддерживать связь между ними и выступать в качестве координационного центра для их участия в деятельности различных международных институтов и форумов. В настоящее время ее членами являются более 200 бывших и действующих руководителей миссий при ООН. Глава ассоциации - постоянный представитель Гондураса, принимавшего активное участие в продвижении белорусской инициативы.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.5289 BYN
|2.5 BYN
|2.518 BYN
|USD
|2.047 BYN
|2.025 BYN
|2.038 BYN
|RUB
|3.3012 BYN
|3.295 BYN
|3.33 BYN