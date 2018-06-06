Генконсульство Беларуси откроется в Дубае

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральное консульство Беларуси откроется в 2018 году в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). Это решение закреплено постановлением Совета Министров от 5 июня 2018 года №421, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.
Министерство финансов уполномочено производить финансирование расходов на открытие и содержание данного Генконсульства в пределах средств, предусмотренных Министерству иностранных дел в республиканском бюджете на открытие и содержание дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси за рубежом.-0-
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