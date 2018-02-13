Генконсульство Беларуси в Гданьске закроется до 30 сентября

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральное консульство Беларуси в Гданьске (Польша) будет закрыто до 30 сентября 2018 года. Это предусмотрено постановлением Совмина №116 от 12 февраля 2018 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.
Министерству иностранных дел поручено принять меры по закрытию данного генерального консульства.
Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.-0-
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