Генконсульство Беларуси в Гданьске закроется до 30 сентября

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральное консульство Беларуси в Гданьске (Польша) будет закрыто до 30 сентября 2018 года. Это предусмотрено постановлением Совмина №116 от 12 февраля 2018 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Министерству иностранных дел поручено принять меры по закрытию данного генерального консульства.

Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.-0-