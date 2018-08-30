Генсек администрации Гонконга планирует посетить Беларусь в 2019 году

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь администрации специального административного района Гонконг Китая планирует посетить Беларусь в следующем году. Об этом заявлено на встрече посла Беларуси в Китае Кирилла Рудого и министра сельского хозяйства и продовольствия Леонида Зайца с генеральным секретарем администрации САР Гонконг Кэрри Лам во время официального визита белорусской делегации в Гонконг, сообщили БЕЛТА в диппредставительстве.

"Гонконгская сторона обозначила активную роль Беларуси в реализации инициативы "Один пояс, один путь", а также приняла официальное приглашение посетить Беларусь в следующем году", - отметили в посольстве.

Кроме того, на переговорах стороны обсудили текущую и перспективную повестку сотрудничества Беларуси и САР Гонконг, достигли договоренностей в сфере инвестиционного взаимодействия и создания благоприятных условий для работы бизнеса, финансового сотрудничества по выпуску белорусских облигаций в Гонконге, взаимного улучшения визового режима и расширения торговли.-0-

Фото посольства Беларуси в Китае