Глава эстонского МИД: Беларусь - одна из самых экономически развитых в "Восточном партнерстве" стран

30 мая, Таллин /Алина Гришкевич - БЕЛТА /. Беларусь является одной из самых экономически развитых в "Восточном партнерстве" стран. Такое мнение выразил, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер.
Он обратил внимание на возможность сотрудничества Эстонии с Беларусью в электронном управлении государством. По его словам, фокус эстонских разработок в этой сфере обращен в первую очередь на защищенность данных граждан и обеспечение доверия населения к электронным сервисам.
Глава МИД Эстонии отметил, что "Восточное партнерство" за годы существования доказало свою жизнеспособность. Кстати, именно в Эстонии работает единственный в своем роде центр "Восточного партнерства", который стал локомотивом сотрудничества с входящими в эту инициативу государствами. Эстонский центр наработал хороший опыт взаимодействия, в том числе с Беларусью.-0-
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