Глава МИД Аргентины выразил заинтересованность в дальнейшем развитии отношений с Беларусью

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел и культа Аргентины Хорхе Марсело Фори на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси Владимиром Астапенко выразил заинтересованность в дальнейшем развитии отношений с Беларусью. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Беседа дипломатов состоялась после церемонии вручения копий верительных грамот. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам белорусско-аргентинских отношений, подтвердили взаимный настрой на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также сотрудничества в области спорта.
Министр выразил заинтересованность аргентинской стороны в дальнейшем развитии отношений с Беларусью и пожелал послу плодотворной работы на новом посту.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4093 BYN
|2.41 BYN
|2.414 BYN
|USD
|2.0188 BYN
|2.018 BYN
|2.021 BYN
|RUB
|3.5411 BYN
|3.53 BYN
|3.54 BYN