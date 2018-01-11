Глава МИД Аргентины выразил заинтересованность в дальнейшем развитии отношений с Беларусью

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел и культа Аргентины Хорхе Марсело Фори на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси Владимиром Астапенко выразил заинтересованность в дальнейшем развитии отношений с Беларусью. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Беседа дипломатов состоялась после церемонии вручения копий верительных грамот. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам белорусско-аргентинских отношений, подтвердили взаимный настрой на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также сотрудничества в области спорта.

Во время встречи. Фото посольства Беларуси в Аргентине

Министр выразил заинтересованность аргентинской стороны в дальнейшем развитии отношений с Беларусью и пожелал послу плодотворной работы на новом посту.-0-