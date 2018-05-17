Глава МИД Эквадора посещает 17-19 мая с официальным визитом Беларусь

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел и миграции Эквадора Мария Фернанда Эспиноса Гарсес посещает 17-19 мая с официальным визитом Беларусь, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Глава МИД Эквадора 18 мая встретится с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем. По итогам переговоров состоится церемония подписания двусторонних договоров.

Дипломатические отношения Беларусь и Эквадор установили в мае 1993 года. В 2014-м страны открыли свои посольства. Договорно-правовая база двусторонних отношений включает 6 межправительственных и 10 межведомственных соглашений.

Беларусь поставляет в Эквадор калийные и азотные удобрения, проволоку из черных металлов, нефтепродукты. Импорт представлен в основном цветами и бананами. Объем взаимной торговли за январь-март 2018 года составил $44,6 млн, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 83%.-0-