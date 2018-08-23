Глава МИД России высказал признательность Петришенко за вклад в укрепление двусторонней интеграции

23 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 23 августа встретился с Игорем Петришенко по случаю завершения его дипломатической миссии в Москве, в связи с назначением на должность заместителя премьер-министра Беларуси, сообщается на сайте белорусской дипмиссии.

В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы развития российско-белорусских отношений, в том числе в Союзном государстве, а также предстоящие контакты и мероприятия. Выражена взаимная заинтересованность в дальнейшем расширении политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, тесного и доверительного диалога между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

Сергей Лавров высказал признательность Игорю Петришенко за конструктивный вклад в укрепление двусторонней интеграции и пожелал ему успехов на новом ответственном посту.-0-