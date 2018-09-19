Глава Центральной комиссии Компартии Китая по проверке дисциплины посетит Минск

19 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Член Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Компартии Китая, секретарь Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи во главе делегации этого ведомства 20-22 сентября посетит Минск, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве КНР в Беларуси.
В программе визита высокого китайского гостя предусмотрен ряд официальных встреч и переговоров, в ходе которых будет обсужден широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества. Планируется подписание меморандума о сотрудничестве между Комитетом государственного контроля Беларуси и Государственным комитетом контроля КНР.
Чжао Лэцзи посетит Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень", побывает в Белорусском государственном музее Великой Отечественной войны, Национальной библиотеке, на историко-культурном комплексе "Линия Сталина".
На должность главы Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи был избран в октябре 2017 года.-0-
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