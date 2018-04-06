Главы государств СНГ встретятся в конце сентября в Душанбе

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет глав государств СНГ пройдет в конце сентября в Душанбе. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев по итогам заседания СМИД, передает корреспондент БЕЛТА.
"Принято решение о проведении очередного заседания Совета министров иностранных дел 27 сентября в Душанбе накануне заседания Совета глав государств СНГ", - рассказал Сергей Лебедев.
По его словам, сегодня главы внешнеполитических ведомств стран Содружества обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в формате СНГ.-0-
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