Главы МИД СНГ в преддверии саммита на высшем уровне обсудят повестку дня Содружества

27 сентября, Душанбе /Корр. БЕЛТА/. На заседании Совета министров иностранных дел СНГ 27 сентября в Душанбе планируется рассмотреть 16 проектов документов, большая часть которых нацелена на дальнейшее расширение гуманитарного сотрудничества, а также совершенствование и развитие правовой базы Содружества. Такая информация размещена на официальном сайте исполнительного комитета СНГ, сообщает БЕЛТА.

Главы внешнеполитических ведомств обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в рамках Содружества, касающихся дальнейшего развития и углубления сотрудничества по ключевым направлениям деятельности СНГ.

В преддверии саммита Содружества на высшем уровне, который пройдет в Душанбе 28 сентября, предполагается рассмотреть и одобрить проект заявления глав государств по случаю 70-летия со дня принятия Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года. В нем признается важность декларации в качестве документа, заложившего универсальные стандарты в области поощрения и защиты прав человека и основных свобод, подтверждается приверженность принципу недискриминации без какого бы то ни было различия. Подчеркивается также необходимость развития конструктивного, равноправного и уважительного диалога, отказа от практики двойных стандартов в сфере прав человека, содержится призыв к выстраиванию взаимодействия в правозащитной сфере на основе общепризнанных принципов и норм международного права.

На саммите СНГ обсудят вопросы борьбы с преступностью и подготовку к празднованию 75-летия Победы О подробностях предстоящих мероприятий корреспонденту БЕЛТА рассказал первый заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский.

Планируется рассмотреть и одобрить проект решения о проекте плана приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ на 2019-2020 годы. Проектом плана предусматривается проведение в течение 2019-2020 годов 141 мероприятия. При этом значительную их часть предполагается реализовать в сфере культуры и в рамках Года 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Речь пойдет и о дальнейшей реализации в 2021 году межгосударственной программы «Культурные столицы Содружества». Соответствующим статусом предполагается наделить город Душанбе.

На обсуждение министров вынесены проекты решений о концепции развития сотрудничества государств Содружества в поддержке молодежного добровольческого (волонтерского) движения и Плане мероприятий на 2018-2020 годы по ее реализации; о плане основных мероприятий по подготовке и празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; о плане мероприятий на 2019-2020 годы по реализации стратегии развития физической культуры и спорта.

Традиционно будут обсуждены вопросы о базовых организациях СНГ. Один из проектов решений касается придания такого статуса Белорусскому государственному педагогическому университету имени Максима Танка по подготовке, переподготовке и повышению квалификации педагогических работников и специалистов в области инклюзивного и специального образования.

Участники заседания планируют обсудить и ряд вопросов, направленных на дальнейшее совершенствование и развитие правовой базы Содружества.

Кыргызстан дополнительно внес в повестку дня СМИД проект заявления глав государств о Всемирных играх кочевников, а Россия внесла на рассмотрение СМИД дополнительный проект Конвенции СНГ о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

Как сообщалось БЕЛТА, Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 сентября направится с рабочим визитом в Республику Таджикистан для участия в заседании Совета глав государств - участников Содружества Независимых Государств. Переговорная часть саммита будет включать в себя заседания глав государств в узком и расширенном форматах. Президенты рассмотрят и примут решения как по вопросам текущей деятельности Содружества, так и по развитию дальнейшего взаимодействия в различных сферах по ключевым направлениям.

Ежегодный саммит СНГ - ключевое событие в жизни Содружества. Такие встречи на высоком уровне позволяют не только подвести итоги года, но и наметить перспективы дальнейшего взаимодействия. В этом году на обсуждение глав государств внесено 16 вопросов.-0-