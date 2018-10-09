Главы МИД стран "Восточного партнерства" встретятся в Брюсселе 15 октября

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министры иностранных дел стран - участниц инициативы Европейского союза "Восточное партнерство" проведут 15 октября в Брюсселе переговоры. Об этом БЕЛТА сообщили в Европейской службе внешних связей.

На встрече соберутся министры иностранных дел ЕС и их коллеги из шести стран "Восточного партнерства" (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Республика Молдова и Украина), а также ключевые заинтересованные стороны региона.

Председательствовать на заседании будет верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Встреча предоставит возможность возобновить политический диалог между ЕС и восточными партнерами.

Министры иностранных дел также подведут итоги выполнения обязательств в рамках партнерства, включая приоритеты - "20 задач на период до 2020 года". Эти задачи были приняты на последнем саммите "Восточного партнерства" в ноябре 2017 года для укрепления экономики, системы управления, взаимодействия и общества.

На переговорах будет обсуждаться запланированное на май 2019 года празднование десятой годовщины инициативы "Восточное партнерство".-0-