25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главы правительств стран СНГ планируют рассмотреть 14 проектов документов на саммите в Душанбе, сообщили БЕЛТА в Исполкоме СНГ.

На заседании Совета глав правительств СНГ, которое состоится 1 июня, планируется рассмотреть документы, направленные на расширение и углубление взаимодействия в экономической, гуманитарной и других сферах. "В узком формате предполагается обменяться мнениями по актуальным вопросам сотрудничества в экономической сфере, заслушать информацию о ходе переговоров по проекту соглашения о свободной торговле услугами", - отметили в Исполкоме.

В Исполкоме СНГ назвали наиболее значимые документы, которые главы правительств планируют рассмотреть на заседании в широком составе. Это проекты концепции сотрудничества в области инновационного развития энергетики и разработки передовых энергетических технологий, соглашения о формировании и развитии рынка интеллектуальной собственности. В гуманитарном блоке на саммите будет обсуждаться вопрос о международном молодежном проекте "100 идей для СНГ".

Кроме того, на заседании планируется обсудить результаты проведенных в 2017 году документальных ревизий финансово-хозяйственной деятельности органов Содружества, финансируемых из единого бюджета органов СНГ, принять решения о назначении заместителей председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ и председателя Межгосударственного статистического комитета Содружества.-0-