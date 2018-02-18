Голосование на местных выборах в Беларуси завершено

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голосование на выборах депутатов местных Советов 28-го созыва завершено, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Для голосования на местных выборах было образовано 5870 участков - они закрылись в 20.00.

Участковые комиссии приступили к подсчету голосов. Подвести предварительные итоги планируется к утру 19 февраля.

По данным Центризбиркома (на 18.00), участие в голосовании приняли более 4 882 786 граждан, внесенных в списки избирателей. Явка составила 70,54%.

Подсчет голосов на участке № 47 гимназии №33 Фрунзенского района города Минска

МВД Беларуси не сообщает о каких-либо правонарушениях на избирательных участках. В связи с проведением выборов в местные Советы депутатов личный состав органов внутренних дел был переведен на усиленный вариант несения службы.

Подсчет голосов избирателей на участке для голосования №114 на базе Гродненского областного института развития образования.

Всего в списки для голосования включено 6 млн 929 тыс. 525 человек. Кандидатами в депутаты зарегистрировано 22,2 тыс. человек. В общей сложности между участниками кампании будет распределено немногим более 18 тыс. мандатов.-0-

Фото Максима Гучека, Олега Фойницкого, Леонида Щеглова

Ермошина о предварительных итогах: выборы прошли организованно, при высокой явке избирателей "Выборы прошли организованно, при высокой явке избирателей. Она была достаточно высокая в период досрочного голосования: 35% - это немало", - сказала Лидия Ермошина.

Организация выборов в Беларуси оставляет благоприятные впечатления - иностранные дипломаты Так, венесуэльские наблюдатели уже несколько дней следят за развитием избирательной кампании, посетили ряд участков. "Общие впечатления благоприятные. Все хорошо организовано", - подчеркнул посол Венесуэлы в Беларуси Хосе Боггиано Периччи.