Голосование на местных выборах в Беларуси завершено

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голосование на выборах депутатов местных Советов 28-го созыва завершено, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Для голосования на местных выборах было образовано 5870 участков - они закрылись в 20.00.
Участковые комиссии приступили к подсчету голосов. Подвести предварительные итоги планируется к утру 19 февраля.
По данным Центризбиркома (на 18.00), участие в голосовании приняли более 4 882 786 граждан, внесенных в списки избирателей. Явка составила 70,54%.
МВД Беларуси не сообщает о каких-либо правонарушениях на избирательных участках. В связи с проведением выборов в местные Советы депутатов личный состав органов внутренних дел был переведен на усиленный вариант несения службы.
Всего в списки для голосования включено 6 млн 929 тыс. 525 человек. Кандидатами в депутаты зарегистрировано 22,2 тыс. человек. В общей сложности между участниками кампании будет распределено немногим более 18 тыс. мандатов.-0-
Фото Максима Гучека, Олега Фойницкого, Леонида Щеглова
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4114 BYN
|2.408 BYN
|2.415 BYN
|USD
|1.9565 BYN
|1.955 BYN
|1.959 BYN
|RUB
|3.4541 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN