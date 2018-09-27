Готов проект всеобъемлющего договора между Беларусью и Таджикистаном о стратегическом партнерстве

27 сентября, Душанбе /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Подготовлен проект всеобъемлющего договора между Беларусью и Таджикистаном о стратегическом партнерстве. Об этом журналистам сообщил посол Беларуси в Таджикистане Олег Иванов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Президенты дали целый ряд поручений к сентябрьской встрече - предпринять шаги и в политике, и в экономике, и в гуманитарной сфере. Чтобы действительно показать, что Беларусь и Таджикистан не просто участники одного интеграционного объединения и партнеры, а стратегические партнеры. В области политики было поручено разработать всеобъемлющий договор о стратегическом партнерстве. Это новый элемент для Беларуси. Проект мы подготовили. Думаю, до конца года он будет согласован сторонами", - заявил дипломат.

Олег Иванов подчеркнул, что самое главное направление для развития сотрудничества - сфера экономики. В ходе официального визита Президента Беларуси в Таджикистан в мае текущего года главы государств поручили завершить строительство сборочного производства белорусской тракторной техники в городе Гиссар. "Президенты открыли первую очередь. Сейчас готова не только вторая очередь, но и шоурум, где будет представлена не только сельхозтехника, но и все в области машиностроения и сопутствующих товаров, что Беларусь может предложить. Начиная от шин и моторов и заканчивая самыми современными энергонасыщенными тракторами и специально разработанными для Таджикистана горными косилками", - сказал посол.

Кроме того, реализовано поручение по открытию при данном предприятии учебного центра, так как вопрос подготовки кадров для Таджикистана очень актуален. "Это вопрос выживания и промышленности, и экономики в целом. Поэтому было решено сделать центр именно там, где не просто собирают сельхозтехнику, но и есть предоставленные нам в пользование опытные поля", - отметил Олег Иванов.

Он подчеркнул, что фактически в Гиссаре создан полный цикл, включающий в себя поставку комплектующих из Беларуси, сборку, параллельно обучение персонала, использование техники на полях и сбор урожая. "Президентам покажут урожай этого года, который уже собран с использованием белорусской техники, собранной в Гиссаре. Это и хлопок, и пшеница, и ряд овощных культур", - добавил дипломат.

Планируется, что в дальнейшем на базе учебного центра смогут проходить подготовку и специалисты из Афганистана.

С таджикской стороной ведется дальнейшее обсуждение по вопросу создания равных условий для продвижения продукции сборочного производства на рынке Таджикистана. Олег Иванов особо подчеркнул, что речь идет не о льготах, а именно о равных условиях. Дело в том, что в свое время в Таджикистане было принято решение, что ввозимая в страну для личных нужд техника освобождается от НДС. Это было сделано для того, чтобы местные крестьяне могли по более низкой цене обеспечить себя необходимой техникой. По такой схеме в Таджикистан импортировалась в том числе белорусская техника, собранная в соседних странах региона. "Но это было сделано тогда, когда здесь ничего не собиралось. Время прошло. Пожалуйста, сейчас собирается своя техника, и мы просим уравнять условия (в части отмены НДС на совместно производимую продукцию в Гиссаре. - Прим. БЕЛТА)", - сказал Олег Иванов.

"Точно так же, как в ЕАЭС. Мы не просим для Беларуси особых привилегий, а просим создать равные условия для конкуренции", - добавил дипломат.

Беларусь и Таджикистан обсуждают возможности по развитию сотрудничества в сфере производства и переработки молока. Отрабатываются различные варианты - от поставок и дальнейшей переработки сухого молока до создания предприятий полного цикла. "Сейчас эти схемы отрабатываются. Они должны быть коммерчески обоснованными. Это изначально было поставлено во главу угла. Это не должны быть политические проекты", - подчеркнул посол.

Кроме того, удалось привлечь ресурсы международных финансовых структур, которые готовы в Таджикистане финансировать белорусские проекты. "Есть неплохой пул собранных средств для развития молочного направления. Мы также получили вместе с таджикскими партнерами несколько серьезных финансовых грантов, которые будут реализованы в первую очередь на приобретение сложной белорусской машинотехнической продукции", - заявил Олег Иванов.

Сторонами заключено несколько контрактов на поставку современной дорогостоящей техники, в том числе троллейбусов с возможностью автономного хода. А в перспективе в Таджикистане могут появиться и белорусские электробусы.

Что касается сотрудничества в фармацевтике, то здесь Беларусь и Таджикистан также продолжают проработку возможных форм сотрудничества. "У нас в Беларуси часто критикуют оставшиеся от Советского Союза системы, в том числе Белкоопсоюз. Вместе с тем он у нас есть, мы привыкли , что он работает. Здесь этого нет давно. И без такой структуры работать просто не с кем. С нашей подачи сейчас в правительстве обсуждается вопрос создания ассоциации закупочных организаций. Вопрос ведь стоял так: мы поставляем в Таджикистан лекарства, а отсюда забираем лекарственное сырье. Оказалось, что по сбору этого лекарственного сырья беседовать не с кем. Поэтому вопрос несколько отсрочен. Но я не скажу, что отсрочен надолго или забыт", - подчеркнул дипломат.

Все проекты требуют хорошего коммерческого обоснования. "Поэтому требуется время и желание с обеих сторон. Желание сейчас есть", - сказал Олег Иванов.

Говоря о товарообороте между Беларусью и Таджикистаном, который немного снизился в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, посол отметил, что эта динамика не вполне показательна. "Основные контракты заключаются в первом полугодии, а реализуются во втором. Уверен, что мы здесь нагоним некоторое отставание", - заявил он.

Такая ситуация обусловлена в том числе уменьшением поставок в Таджикистан белорусского сахара. "Таджики предпочитают покупать белорусский сахар. Это единственный сахар (по сравнению с аналогичной продукцией на рынке региона. - Прим. БЕЛТА), который годится в технологические линии. Но у нас были свои внутренние проблемы, связанные с технической регуляцией в рамках ЕАЭС. Поэтому поставки были заморожены. Они будут восстановлены", - заметил Олег Иванов.

В 2017 году товарооборот между Беларусью и Таджикистаном составил почти $43 млн. На таджикской территории действуют субъекты товаропроводящей сети более 15 белорусских предприятий.-0-

Наиболее принципиальными на саммите СНГ в Душанбе станут вопросы безопасности - посол Беларуси "Главы государств собираются раз в год и охватывают в своей дискуссии всю повестку дня - как международную глобальную, так и вопросы региона", - заявил посол Беларуси в Таджикистане Олег Иванов.