Градус расхождений в отношениях между крупнейшими странами достиг критической отметки - Макей

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Градус расхождений в отношениях между крупнейшими государствами мира сегодня достиг критической отметки. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня на общей дискуссии 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Градус расхождений в отношениях между рядом крупнейших государств мира сегодня достиг критической отметки. По некоторым вопросам ситуация доходит до абсурда. Ключевые органы системы ООН, в первую очередь Совет Безопасности, превращаются в арену для противостояния и политического самоутверждения, где конфронтация превалирует над диалогом, геополитические амбиции берут верх над здравым смыслом", - обратил внимание Владимир Макей.

Он констатировал, что мир сегодня сталкивается с беспрецедентными вызовами и угрозами. Конфронтация в международных отношениях все чаще заставляет говорить о новой холодной войне. "Более того, все чаще раздаются голоса о возникновении вероятности применения оружия массового уничтожения, пусть и в результате непреднамеренного конфликта или случайного инцидента. Это свидетельствует о кризисе дипломатии и серьезно подрывает авторитет ООН как главной международной организации, призванной предотвращать международные конфликты", - отметил министр.

"У меня, как и у многих в этом зале, к сожалению, нет готового рецепта исправления сложившейся ситуации. Но мы глубоко убеждены: нет иного выбора, кроме как формировать глобальный порядок на основе общих ценностей. При этом совершенно очевидно, что общие ценности не могут быть сформированы через принуждение к демократии, насильственные действия по подрыву легитимных властей", - подчеркнул дипломат.-0-