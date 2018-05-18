Граждане Венесуэлы в Беларуси смогут проголосовать на президентских выборах в посольстве 20 мая

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выборы Президента Боливарианской Республики Венесуэла пройдут 20 мая. Венесуэльские граждане, проживающие в Беларуси, смогут отдать свой голос на избирательном участке, открытом в посольстве Венесуэлы в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в венесуэльском диппредставительстве.

Отдать свой голос венесуэльские граждане смогут с 6.00 до 18.00 по местному времени без перерыва.

За высший государственный пост в Венесуэле будут бороться четыре человека: действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро, представитель движения "Надежда на перемены" Хавьер Бертуччи, Рейнальдо Кихада от "Народного политического единства", а также Энри Фалькон от партии "Прогрессивный авангард", в пользу которого снялся самовыдвиженец Луис Алехандро Ратти.

Согласно результатам опросов общественного мнения, Николас Мадуро значительно опережает конкурентов по президентской гонке.-0-