Гремингер: Беларусь помогает навести мосты доверия и взаимопонимания

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь - страна, которая помогает навести мосты доверия и взаимопонимания. Такое мнение высказал генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер в эфире программы "Актуальное интервью" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Ваша страна играет исключительно важную роль сразу по нескольким аспектам сферы безопасности. Это, конечно, всем известная трехсторонняя контактная группа. Это реальная платформа для диалога по минским договоренностям. И даже больше: Беларусь традиционно была и остается так называемым "бридж-билдером", она помогает навести мосты доверия и взаимопонимания. Эта роль очень важна, поскольку раскол между Востоком и Западом, к сожалению, углубляется", - сказал Томас Гремингер.

По его словам, Беларусь выступает с инициативами, чтобы стороны - в целях преодоления вызовов - приходили к соглашению на общих условиях. В этой связи генеральный секретарь ОБСЕ отметил, что с нетерпением ждет встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности в Минске и будет на ней присутствовать. "Надеюсь, нам удастся совместить, интегрировать идеи, выдвигаемые Беларусью, с подходами, озвученными председателем ежегодной Мюнхенской международной конференции по безопасности Вольфгангом Ишингером, который - без сомнения - является большим экспертом в вопросах международной безопасности", - добавил он.

Касательно инициативы Президента Беларуси Александра Лукашенко начать в рамках ОБСЕ дискуссию о необходимости организации нового Хельсинкского процесса, Томас Гремингер отметил, что этот вопрос обсуждался сегодня утром. "Задача состоит в том, что ученым, экспертам, дипломатам, правительствам - всем вместе - нужно серьезно обдумать, как грамотно использовать это время и подготовить инициативу к старту, когда придет подходящий момент".

Генеральный секретарь ОБСЕ также отметил, что меняющийся мировой порядок при этом отмечен растущим количеством угроз безопасности. Насильственные конфликты вернулись в Европу, а ведь есть еще транснациональные угрозы: терроризм, насильственный экстремизм, кибератаки, трафикинг всевозможных форм. Плюс неконтролируемая миграция, климатические изменения. С этим "букетом" проблем и вызовов в одиночку не справиться ни одному государству планеты. Это абсолютно четкий призыв ко всем искать решения сообща, заключил Томас Гремингер.-0-