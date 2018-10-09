Гремингер: минский формат переговоров по Украине остается очень важным

9 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Минский формат переговоров по Украине остается очень важным. Об этом сегодня, отвечая на вопрос БЕЛТА, заявил журналистам генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер.

"Я думаю, это очень важный формат, и он останется очень важным, обеспечивая платформу для диалога для всех подписантов минских соглашений. Беларусь делает очень хорошую работу, поддерживая этот формат. Но, конечно, возможности по обеспечению конкретных результатов в рамках такого формата во многом зависят от политической воли. И, как вы знаете, политическая готовность к выполнению положений минских соглашений и в области безопасности, и в политической составляющей находится у сторон не на очень высоком уровне", - сказал генеральный секретарь.

Он также назвал успешным совместным начинанием международную конференцию высокого уровня в Минске, посвященную предотвращению и борьбе с терроризмом в цифровую эпоху. "Эта конференция является красноречивым свидетельством очень тесного сотрудничества между Беларусью и ОБСЕ по целому ряду вопросов, в том числе таким, как борьба с торговлей людьми, реформа сектора безопасности, вопросы гендерного равенства, - сказал Томас Гремингер. - Мы также обсуждали то, как можно укрепить это сотрудничество. Но моим основным посланием были слова благодарности за все те усилия, которые Беларусь предпринимает для ОБСЕ".

Отвечая на вопрос, обсуждалась ли на встрече с Президентом Беларуси возможная кандидатура нового представителя Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, генеральный секретарь ОБСЕ сказал: "Нет, мы это не обсуждали. И, разумеется, это дело украинской стороны - решать этот вопрос".-0-