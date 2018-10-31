Гремингер: в Минске проходят своевременные дискуссии по актуальным для региона вопросам

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/ Дискуссии, которые проходят во время встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности в Минске, касаются актуальных для региона вопросов, их обсуждение очень своевременно. Такое мнение сегодня журналистам высказал генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, передает корреспондент БЕЛТА.

Генсек ОБСЕ считает, что конференция в Минске проходит успешно. Так, на ее полях, по словам Томаса Гремингера, состоялся очень интересный обмен мнениями между Сербией и Косово. Речь шла о возможных итогах диалога между Белградом и Приштиной, возможном урегулировании. Он поздравил белорусскую сторону с тем, что удалось организовать переговоры между ключевыми фигурами. Дискуссия, как подчеркнул генсек ОБСЕ, стала очень своевременной.

В таком же ключе Томас Гремингер охарактеризовал и дискуссию по урегулированию ситуации на востоке Украины. Минск стал местом регулярных встреч трехсторонней контактной группы. Во время конференции обсуждалось, как сделать ее работу более эффективной.

Мюнхенская конференция по безопасности проводится ежегодно с 1963 года. Первоначально мероприятие задумывалось как форма диалога между ФРГ и США по вопросам политики безопасности. Со временем оно начало привлекать все большее внимание представителей политических и военных кругов других стран. В настоящее время конференция является одним из наиболее представительных и авторитетных форумов в мире по вопросам политики безопасности и сотрудничества в военной сфере. В ней принимают участие политики высшего звена, главы государств стран Европы, США и Азии, руководители военных ведомств, руководство НАТО и ОБСЕ, эксперты по вопросам безопасности, представители военно-промышленных концернов, ведущие журналисты. С каждым годом все больший интерес к форуму проявляют деловые круги.

Первая встреча Основной группы МКБ состоялась в 2009 году. Встречи проходят в формате эксклюзивного закрытого диалога высокого уровня с привлечением широкого круга участников. Они являются продолжением Мюнхенской конференции и в определенной степени задают тон последующей на ней дискуссии. Традиционно фокусом внимания Основной группы является архитектура безопасности региона, в котором проводится встреча. Последняя прошла 8 мая 2017 года в Вашингтоне (до этого заседания были в Москве, Пекине, Дохе, Нью-Дели, Вене, Тегеране, Аддис-Абебе).-0-