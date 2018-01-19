19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группы дружбы могут быть созданы в парламентах Беларуси и Кипра. Этот вопрос обсуждался сегодня на Кипре во время встречи заместителя министра иностранных дел Беларуси Олега Кравченко с председателем Палаты представителей Кипра Деметрисом Силлурисом, сообщили БЕЛТА в белорусском внешнеполитическом ведомстве.
Олег Кравченко и Деметрис Силлурис обсудили пути активизации двустороннего сотрудничества в целом, а также между парламентами Беларуси и Кипра, включая возможность создания групп дружбы, обменялись мнениями о перспективах расширения прямых контактов между парламентариями, в том числе на международных площадках.
Глава белорусской делегации проинформировал об итогах состоявшихся 18 января встреч в Министерстве иностранных дел Кипра, Кипрской Торгово-промышленной палате, а также с почетным консулом Беларуси.
Стороны сошлись во мнении о наличии значительного потенциала развития двусторонних контактов и условились продолжить скоординированную работу по его реализации.-0-
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