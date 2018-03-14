Гуманитарное сотрудничество и борьбу с новыми угрозами в СНГ обсудят на заседании СМИД в Минске

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развитие гуманитарного сотрудничества и борьба с новыми угрозами на пространстве СНГ станут основными темами заседания Совета министров иностранных дел Содружества, которое пройдет 6 апреля в Минске. Такая информация размещена на сайте Исполнительного комитета СНГ, сообщает БЕЛТА.

В узком формате в рамках своей компетенции члены СМИД планируют обменяться мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в Содружестве. В широком - обсудить реализацию плана многоуровневых межмидовских консультаций в СНГ на 2017 год и согласовать аналогичный план на 2018-й.

На заседании СМИД планируется рассмотреть 13 проектов документов, большая часть которых нацелена на развитие гуманитарного сотрудничества и обеспечение безопасности в Содружестве. Так, в гуманитарном блоке - проекты решений об объявлении 2021 года Годом архитектуры и градостроительства, о съезде учителей и работников образования, о базовой организации стран СНГ по повышению квалификации и переподготовке кадров для органов налоговых (финансовых) расследований. Планируется, что ей станет Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Казахстана. Кроме того, министры иностранных дел обсудят перспективы международного молодежного проекта "100 идей для СНГ".

Более половины вопросов, включенных в повестку дня СМИД, нацелены на углубление сотрудничества в сфере противодействия новым вызовам и угрозам безопасности на пространстве СНГ. Министры иностранных дел обсудят, в частности, проект соглашения о сотрудничестве стран СНГ в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий. В повестке дня также проекты межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы, договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Важными документами, внесенными в повестку дня СМИД, в Исполкоме СНГ назвали проекты решений о поправках в положения о Совете министров обороны, его секретариате, а также в положение об Антитеррористическом центре стран СНГ.-0-