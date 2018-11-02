Хачатуров освобожден от должности генсека ОДКБ

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представитель Армении Юрий Хачатуров освобожден от должности генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.
"В соответствии с установленным порядком инициированная армянской стороной процедура досрочного отзыва с должности генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности представителя Республики Армения Юрия Хачатурова завершена, - отметил Владимир Зайнетдинов. - Решением Совета коллективной безопасности ОДКБ Юрий Хачатуров освобожден от должности генерального секретаря организации".
Исполнение обязанностей генерального секретаря ОДКБ возложено на заместителя генерального секретаря ОДКБ Валерия Семерикова, добавил пресс-секретарь.
Как сообщалось ранее, армянская сторона предъявила обвинения в адрес Юрия Хачатурова.-0-
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