Хачатуров освобожден от должности генсека ОДКБ

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представитель Армении Юрий Хачатуров освобожден от должности генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"В соответствии с установленным порядком инициированная армянской стороной процедура досрочного отзыва с должности генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности представителя Республики Армения Юрия Хачатурова завершена, - отметил Владимир Зайнетдинов. - Решением Совета коллективной безопасности ОДКБ Юрий Хачатуров освобожден от должности генерального секретаря организации".

Исполнение обязанностей генерального секретаря ОДКБ возложено на заместителя генерального секретаря ОДКБ Валерия Семерикова, добавил пресс-секретарь.

Как сообщалось ранее, армянская сторона предъявила обвинения в адрес Юрия Хачатурова.-0-