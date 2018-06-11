Хачатуров отмечает активизацию сотрудничества ОДКБ с ООН в миротворчестве

11 июня, Алматы /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров отметил активизацию сотрудничества организации с секретариатом ООН в миротворческой сфере. Об этом он заявил на брифинге по итогам встречи Совета министров иностранных дел государств - членов Организации договора о коллективной безопасности (СМИД ОДКБ) в Алматы.

"Обсуждается проект совместной дорожной карты формирования условий для использования миротворческого потенциала ОДКБ в интересах глобальной миротворческой антикризисной деятельности ООН с 2018 по 2020 год", - пояснил Юрий Хачатуров.

Глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов в свою очередь отметил, что Казахстан выступает за развитие, укрепление сотрудничества ОДКБ с международными организациями. "Считаем символичным, что в этом году нам выпала честь быть председательствующей страной в ОДКБ и одновременно участвовать в работе Совета Безопасности ООН. Казахстан тесно работает над сближением повесток работы этих организаций. Мы изучаем возможности миротворческого потенциала ОДКБ в интересах ООН", - сказал Кайрат Абдрахманов.

Он также сообщил, что основное внимание во время заседания СМИД ОДКБ было сконцентрировано на развитии военного и военно-технического сотрудничества, участии ОДКБ в формировании международной системы глобального противодействия терроризму, разработке совместных подходов к противодействию угрозам в сфере кибербезопасности и выработке конкретных мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

На встрече обсуждены и подписаны соглашения по актуальным темам - заявление "О ситуации вокруг Договора о РСМД", "О плане мероприятий по развитию скоординированной информационной политики в интересах государств - членов ОДКБ", "О соглашении о сотрудничестве государств - членов ОДКБ в области борьбы с незаконной миграцией".

"Главы МИД стран ОДКБ приняли совместное заявление, посвященное 30-летию вступления в силу договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). Подтверждаем полную приверженность договору и призываем все стороны к его соблюдению. Согласованы практические документы, наиболее важные будут вынесены на рассмотрение президентов на саммите ОДКБ, который пройдет в Казахстане. Отдельное внимание СМИД ОДКБ уделил вопросам дальнейшего институционального укрепления организации. Согласован проект протокола о внесении изменений о правовом статусе ОДКБ. В основу плана мероприятий по развитию скоординированной информационной политики в интересах членов ОДКБ легли важные направления: противодействие вызовам кибербезопасности, вопросы популяризации ОДКБ, аспекты укрепления информационно-аналитической работы", - отметил Кайрат Абдрахманов.

Очередное заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ пройдет в Астане в четвертом квартале 2018 года накануне сессии Совета коллективной безопасности, запланированной на 8 ноября 2018 года.-0-