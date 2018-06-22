Хан об упрощении визового режима с ЕС: при наличии доброй воли последний километр можно пробежать

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Добрая воля сторон может ускорить упрощение визового режима с ЕС. Такое мнение сегодня журналистам высказал еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан, передает корреспондент БЕЛТА.

Йоханнес Хан отметил, что предпочитает не комментировать переговоры по упрощению визовых режимов, отвечая на вопрос о соответствующем процессе между Беларусью и ЕС. "Полагаю, что если есть добрая воля с обеих сторон, тогда мы можем не только пройти последний километр, но пробежать его. Можно было бы ускорить этот окончательный процесс принятия решений", - считает он.

Кроме того, Йоханнес Хан прокомментировал предлагаемое ужесточение правил выдачи шенгенских виз в ряде стран и повышение их стоимости. "Полагаю, что ЕС и Европейская комиссия не заинтересованы каким-либо образом сделать визовые вопросы источником дохода для ЕС", - сказал он. Цель предполагаемых изменений, по его словам, состоит в том, чтобы обеспечить быструю выдачу виз.

Как сообщалось, Комитет ЕС одобрил переговорный мандат Совета ЕС для согласования с Европейским парламентом разработанного Еврокомиссией проекта реформы шенгенского визового кодекса. Он должен дать европейцам более действенные средства контроля границ для противодействия наплыву мигрантов, а также обеспечить некоторое упрощение процедуры выдачи виз "добропорядочным путешественникам". Однако платой за это станет повышение базовой цены шенгенской визы с 60 евро до 80 евро, а для стран с действующими соглашениями об упрощении визового режима с ЕС, в частности, с Россией - с 30 евро до 40 евро.-0-