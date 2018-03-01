Ход переговоров о вступлении Беларуси в ВТО обсуждался во время визита Андрейченко в Швейцарию

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ход переговоров о вступлении Беларуси в ВТО обсуждался во время официального визита в Швейцарию белорусской парламентской делегации во главе с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

Спикер провел ряд встреч, в том числе с государственным секретарем Государственного секретариата экономики Швейцарии Мари-Габриэль Инайхен-Фляйш. Как проинформировали в пресс-службе, "состоялся обмен мнениями о ходе двусторонних переговоров о вступлении Беларуси в ВТО, возможности участия Беларуси в швейцарской программе поддержки импорта SIPPO". Речь также шла о наиболее перспективных сферах, направлениях и инструментах развития взаимовыгодных торгово-экономических отношений, первоочередных шагах по совершенствованию договорно-правовой базы сотрудничества Беларуси и Швейцарии.

Владимир Андрейченко проинформировал госсекретаря о проводимой в Беларуси работе по улучшению бизнес-климата, в том числе на законодательном уровне, важных проектах, в реализации которых могли бы участвовать швейцарские компании. "При этом было предложено обеспечить более широкое использование уже имеющегося опыта успешной работы в Беларуси предприятий, созданных с участием швейцарского капитала", - добавили в пресс-службе.

Стороны договорились о регулярном проведении заседаний смешанного белорусско-швейцарского комитета по торговле и экономическому сотрудничеству. Очередное запланировано на первое полугодие 2018 года.-0-